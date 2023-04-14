سیاسة

رئيس الجمهورية.. حملات الانفال تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تحقق طموحات الشعب

author_image مظفر مزوري
العراق جريمة الانفال رئيس الجمهورية الديمقراطية التكاتف طموحات الشعب

أربيل (كوردستان24)- استذكر رئيس جمهورية العراقية جريمة الانفال، مؤكداَ أنها مناسبة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة.

وقال رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الجمعة في الذكرى الخامسة والثلاثين لجريمة الانفال "نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين".

وأضاف رئيس الجمهورية "هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي".

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