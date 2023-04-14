الأنواء الجوية تُعلن نسبة الهطولات المطرية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الجمعة، نسبة الأمطار المتساقطة في محافظات إقليم كوردستان وإداراتها المستقلة كافة خلال الساعات الـ12 الماضية.

وذكرت المديرية في بيان، أن "نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ12 الماضية كانت كالاتي:

‏أربيل نسبة ضئيلة، السليمانية 4.9 ملم، دهوك 27.1 ملم، شمامك 0.4 ملم، مصيف صلاح الدين 15.5 ملم، زاخو 17.3 ملم، العمادية 17.4 ملم، بامرني 28.5 ملم، مانگيس. 21.5 ملم، كاني ماسي 20.2 ملم، دربنديخان 18.4 ملم، عقرة 5 ملم، جمجمال 7.3 ملم، دوكان 2.5 ملم، كلار 11 ملم، ميدان 15.6 ملم، جلبجة 15.2 ملم، تويلة 18 ملم، بيارة 18 ملم، خورمال 18.1 ملم، خانقين 3 ملم، رانية 9.8 ملم، قلعة دزة 35 ملم، سيد صادق 12.3 ملم، چوارتا 4.5 ملم، بارزان 29.2 ملم، رواندوز 10.1 ملم، حاج عمران 8.2 ملم، شقلاوة 11.8 ملم، وسوران 13.5 ملم.

وتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ يوم الثلاثاء، وانحسرت مساء أمس الخميس.