مسيّرة تركيّة تستهدف سيارةً عسكرية لوحدات حماية الشعب في قامشلو

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وحدات حماية الشعب، بمقتل أحد مقاتليها، الجمعة، جراء استهداف مسيّرة تركية سيارته بمدينة قامشلو.

وقال بيانٌ للوحدات التي تعدُّ التشكيل العسكري الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية: استهدفت طائرة مسيرة تركية "سيارة على طريق الحزام بمدينة قامشلو بالقرب من بوابة نصيبين الحدودية".

وكشفت وحدات حماية الشعب، أن المقاتل الذي قُتِل في الضربة الجوية يدعى "باران نصيبين"، ويتحدّر من مدينة نصيبين التركية.

من جانبها، قالت مديرية مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، إن اثنين من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني قُتِلا في قصفٍ جوي لمسيّرة تركية بمدينة قامشلو.

دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واستهدفت تركيا عبر مسيّراتها الجوية مراتٍ عديدة، قياديين ومقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية داخل مناطق سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرقي سوريا.

وآخر استهدافٍ كان في السابع من أبريل نيسان الجاري عندما قصفت مسيّرة موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بمحيط مطار السليمانية الدولي، خلال لقائه بعسكريين أميركيين، أعلنت قسد حينها أن قائدها تعرّض لاستهدافٍ فاشل.