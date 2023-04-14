أردوغان من ديار بكر: قنديل تساند كليجدار أوغلو في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قنديل في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني، تدعم مرشح تحالف الأمة (المعارض) كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات.

وقال أردوغان أثناء تسليم المنازل الجاهزة ووضع حجر الأساس لبناء منازل جديدة لمتضرري الزلزال في مدينة ديار بكر، إن "قنديل تريد السيطرة على العملية الانتخابية في تركيا"، مضيفاً "لكن تعالوا نعطيهم درساً تاريخياً في انتخابات الـ 14 من أيار مايو".

وأضاف أن "حزب العمال الكوردستاني يختطف الأطفال، ويحرق قلوب الأمهات، ويزعزع استقرار المدن، ويحارب تركيا في كل الأماكن خدمة للآخرين، لكنه في مقابل كل هذا يرفع شعار الوفاء!".

وأكد أن "هدفنا الدائم هو حماية ديار بكر، بعكس أولئك الذين يقدمون الدعم والمساندة للإرهابيين".

وأشار إلى أن "حزب الشعب الجمهوري هو أكثر حزب اضطهد شعب تركيا والكورد وديار بكر"، مشدداً على أن "قنديل تساند هذا الحزب في الانتخابات، في وقت وضعنا مصالح الكورد وتركيا في سلم أولوياتنا".

ولفت إلى "أننا لن نسمح لحزب العمال الكوردستاني، وتنظيم غولن، والتنظيمات الإرهابية بتوجيه السياسة في تركيا".

وشدد على أنه "إذا كان هدفهم خدمة الكورد وتثبيت حقوقهم، فعليهم أن يلقوا أسلحتهم ويصبحوا جزءاً من مستقبل بلادنا"، لافتاً إلى "أنهم لم يفعلوا ذلك، وامتدادهم السياسي كذلك ينطبق عليه نفس الشيئ".

وتابع الرئيس التركي "لو كانوا يُولّون أهمية لمصالح هذه المدن، للبوا نداءنا في مفاوضات الصلح خلال تلك المرحلة الصعبة التي خضناها".

وعقب المراسم شارك أردوغان في مراسم افتتاح مسجد صلاح الدين الأيوبي الذي استمرت أعمال إنشائه 6 أعوام، ويتسع لـ 25 ألف مصل.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس التركي، مرسوماً رئاسياً يقضي بتقديم موعد الانتخابات العامة والرئاسية من 18 حزيران يونيو إلى 14 أيار مايو المقبل.