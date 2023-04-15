السعودية ترحب بمشاركة العراق في قمة جدة

أربیل (كوردستان 24 ) -أعلنت صحيفة (السعودي غازيت) السعودية الناطقة بالانكليزية الجمعة، عن "ترحيب" الرياض بوصول وزير الخارجية فؤاد حسين الى أراضيها للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد لبحث مستجدات المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ، ان :"الحكومة السعودية رحبت بمشاركة العراق في القمة التي تجمع دول التعاون الخليجي بالإضافة الى مصر والأردن".

وأشارت الى، ان هنالك "توافق أولي" بين المجتمعين على العمل نحو "انهاء الازمة السورية، والعمل على مصالحة وطنية وإعادة سوريا الى حاضنة الدول العربية رسميا".

ولفتت الصحيفة الى ان الاجتماع هو "الأول من نوعه منذ عقود" الذي يعقد في العاصمة الرياض، مؤكدة ان المجتمعين سيبحثون أيضا تطورات المنطقة والطرق المناسبة لاعادة التعاون العربي الداخلي بعيدا عن التأثيرات الخارجية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل یوم أمس الجمعة، إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الإجتماع التشاوريّ الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربيَّة السعوديَّة، بمُشارَكة دول مجلس التعاون لدول الخليج، والعراق، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة،‬ وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة.