البرلمان العراقي يجتمع اليوم للتصويت على عدد من مشاريع القوانين

أربيل (كوردستان 24 ) - نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي أن المجلس سيجتمع اليوم السبت للتصويت على عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب جدول أعمال جلسة اليوم ، فإن موضوع الاجتماع هو اختتام التصويت على مشروع قانون إدارة الموارد الثقافية بحضور لجان الزراعة والمياه والشواطئ.

ومن المواضيع الاخرى التي ستطرح في جلسة اليوم التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون رعاية المعوقين رقم 38 لسنة ومن الموضوعات الأخرى للدورة القراءة الأولى للتعديل الثاني لقانون الشؤون الاجتماعية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة 8:30 مساءً. ومن المتوقع أن يعود محمد الحلبوسي إلى البرلمان بعد قرابة 20 يومًا من ترك منصب رئيس المجلس والحصول على إجازة.