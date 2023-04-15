البنك المركزي: حجم احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 110 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، حجم الاحتياطيات الأجنبية، فيما أشار الى السعي لتجنيبها من المخاطر.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "استثمارات البنك المركزي أصلها الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك"، مبيناً أنها "تنقسم إلى مجموعة من الشرائح، منها شرائح السيولة وشرائح الاستثمار".

وأضاف يونس، أن "هذه الاحتياطيات تجاوزت حالياً الـ(110) مليارات دولار"، مشيراً إلى أن "أغلبها مستثمرة في موجودات أقرب ما تكون إلى خالية من المخاطر".

وتابع: "نحاول قدر الإمكان أن ندخل في استثمارات تحقق عوائد معقولة وتجنبنا المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الاحتياطيات الأجنبية"، مؤكداً أن "عوائد الاستثمارات المتحققة مقبولة وتحقق الهدف الذي وجدت من أجله الاحتياطيات".