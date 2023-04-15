السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب القصر الرئاسي

أربيل (كوردستان 24 ) - سمع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم السبت، في وقت تحدث شهود عيان عن تحرك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة، التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين.

قال شهود عيان لوكالة "رويترز" : إن هناك أصوات إطلاق نار كثيفة جنوبي العاصمة الخرطوم وغير معروف المصدر حتى الآن.

وأفاد الشهود بتحرك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، وهي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات.

ذكرت مصادر أن "اشتباكا اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمالي السودان".

فيما اشارت وسائل اعلام محلية الى " إغلاق كل الجسور وحالة هلع في العاصمة السودانية".

وقالت قوات الدعم السريع إن قوة كبيرة من القوات المسلحة السودانية دخلت إلى مقرها في الخرطوم"، مبينة أن "كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة يتم استخدامها في الهجوم على مقرها بالخرطوم".

واوضحت أنها فوجئت "بهجوم كاسح" على مقرها في الخرطوم.

وحذر الجيش، الخميس، من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها.

وبدأت قوات الدعم السريع في إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.