العراق يعتزم بناء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة

أربيل (كوردستان 24 )- تعتزم وزارة البيئة العراقية، إنشاء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة وذلك ضمن المساعي الجارية للتخفيف من حدة التغيرات المناخية في البلاد، مؤكدة استمرار تعزيز التنسيق والتعاون مع مرفق البيئة العالمي في تنفيذ مشاريع بيئية تدعم قطاعات تلك التغيرات، وملف أزمة المياه .

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه، استكمالا للمباحثات الدولية التي يجريها وزير البيئة نزار ئاميدي في واشنطن ، حيث اجتمع مع وفد مرفق البيئة العالمي وتمت مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وشحة المياه وتدهور الأراضي، مؤكدا على اهمية الدعم الدولي في تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتطرق وزير البيئة خلال الاجتماع الى موضوع المدن الجديدة المستدامة والمضي في بناء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة من خلال المساحات الخضراء ومشاريع تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة .

وثمّن ئاميدي الدعم الكبير الذي يقدمه مرفق البيئة العالمي لتعزيز القدرات ودعم المشاريع ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ والتقليل من آثاره السلبية، وفقا للبيان.

وكان وزير البيئة نزار ئاميدي قد وصل الأسبوع الماضي إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن للمشاركة بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي بناءً على دعوة رسمية من البنك.

و اكدت الامم المتحدة والدول المشاركة قمة العمل المناخي في وقت سابق، أن العراق يدخل في خانة أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وهو بحاجة لإجراءات عاجلة لحماية البيئة، مشيدة بالخطوات التي اتخذها العراق بهذا الصدد.

وكانت منظمة البنك الدولي، قد قالت نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، ولا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.