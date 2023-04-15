مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان : يجب الاهتمام أكثر ببناء البرك والسدود

أربيل (كوردستان 24 ) - يرى مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة والموارد الطبيعية أنه من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام لبناء الأحواض والسدود.

قال الدكتور بوار خانسي ، مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان لشؤون الطاقة والموارد الطبيعية لكوردستان 24 ، عن تأثير موجة الأمطار، لذلك أعادت حكومة إقليم كوردستان إحياء مصادر المياه في الاقليم .

وعزا مستشار حكومة إقليم كوردستان ظهور مشكلة المياه في العراق وتعقيدها إلى تغير المناخ وانخفاض هطول الأمطار وسحب المياه من قبل الدول المجاورة وعدم وجود إدارة جيدة لإدارة قضية المياه.

وفي هذا الاطار زار وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد يوم الخميس 13 نيسان 2023 لمناقشة موضوع المياه وكيفية إدارة مياه السدود والتقى بوزارة الموارد الطبيعية التابعة للحكومة العراقية.

وقد قررت حكومة إقليم كوردستان توفير 25 جنيهاً على الأقل. من المياه سنويا للمواطنين وعدم الاضطرار للذهاب للمدن للحصول على المياه التي ستتفاقم أكثر . وأعرب وفد وزارة الزراعة والموارد المائية العراقية عن ارتياحه لخطة حكومة إقليم كوردستان وعبروا عن دعمهم لهذا الغرض. وقال إنه يجب بناء البرك في كل المدن العراقية "لأن المياه شحيحة في العراق ويحتاجها المواطنون.

وتابع مستشار حكومة إقليم كوردستان : "إن كمية المياه في العراق انخفضت بشكل ملحوظ، ففي عام 2020 ، كان هناك حوالي 53 مليار متر مكعب من المياه ، أما الآن فإن كمية المياه في السدود الأربعة الرئيسية في حديسة والموصل ودوكان ودربنديخان تصل إلى ثمانية مليارات مكعب. مترًا أقل مما كانت عليه في عام 2020. " وبحسب الخبير في مجال الطاقة والموارد الطبيعية ، شعرت حكومة إقليم كوردستان عام 2008 أن العراق وإقليم كوردستان سيواجهان مشاكل مائية في المستقبل واعتبرت أنه من الضروري البدء في بناء السدود لمواجهة هذه المشكلة. ويعتقد خنسي أنه لولا البرك والسدود في إقليم كوردستان ، لكان تأثير الأمطار التي غطت مدن وبلدات الإقليم قبل أيام ، أكبر بكثير.

وكان مدير عام الموارد المائية في وزارة الزراعة والموارد في حكومة إقليم كوردستان كاروان صباح هورامي ، قال يوم السبت 1 نيسان 2023 في تصريح لكوردستان 24 :""تمت الموافقة على انشاء 37 بركة في اقليم كوردستان بتكلفة حوالي 27 مليار دينار اضافة الى اربع برك اخرى في مرحلة الموافقة المالية".

وأوضح :"في العام الماضي تلقينا الموافقة على 41 جنيهاً ، بعضها قيد العمل وتم تنفيذ ما يصل إلى 40 في المائة من الأعمال ، وبعضها تم طرحه للمساطحة وبعضها يعاني من مشاكل في الأراضي ".