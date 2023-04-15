قيادة "الدعم السريع" السودانية تعلن السيطرة على القصر الجمهوري والمطارات

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.

وقالت قيادة الدعم السريع، في بيان، اليوم السبت، إنه "إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم السبت 15 نيسان/ أبريل على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا، وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية: القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع هاجمت معسكرات الجيش في الخرطوم ومناطق أخرى، ما استلزم الرد عليها.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر بالجيش السوداني، قوله إن القوات تتعامل مع هجوم شنته قوات الدعم السريع على القيادة العامة للاستيلاء عليها.

وأضاف أن المعارك تدور حاليا في مطار الخرطوم الدولي بعد محاولة الدعم السريع السيطرة عليه، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع أصبحت متمردة على الدولة ونتعامل معها على هذا الأساس".