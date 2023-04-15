العراق .. موعد أمطار غير مسبوق وتحذير لسكان هذه المدن من البقاء في المنازل

أربيل (كوردستان 24 ) - رجح الخبير في تقنيات الاستشعار عن بعد، شاهين هرمزي، تعرض العراق بعد غد الثلاثاء، لموجة أمطار غير مسبوقة في مثل هكذا تاريخ بالسنة وبهذه الدرجة من الغزارة.

وأوضح هرمزي،في تصريحات صحفية أن "الموجة ستبدأ بالدخول إلى العراق، من مدينة القائم غرباً، اعتباراً من ظهيرة غداً الاثنين، وفي يوم الثلاثاء ستكون الموصل وسامراء وبغداد تحت سيطرة الأمطار".

وأضاف أن "كركوك ستشهد ولأول مرة تشكل سيول كبيرة، وكذلك يتكون هناك سيول وفيضانات في كل من الحلة والكوت"، داعياً الجميع في هذه المناطق إلى "الحذر وخاصة ساكني المناطق المنخفظة، ومحاولة الابتعاد عن المنازل لمدة يومين تقريباً".

وتأتي هذه التحذيرات، في وقت أعلنت فيه وزارة الموارد المائية، استعدادها لاستيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار المتوقع تساقطها منتصف الأسبوع الحالي.

وشهدت المحافظات العراقية الأسبوع الماضي، هطول أمطار غزيرة، إضافة الى تساقط البَرَد (الحالوب) في معظم مناقط البلاد، واستمرت في بعض المحافظات إلى أربعة أيام متتالية.