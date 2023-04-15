سیاسة

"أهل القضية" في العراق خلف القضبان ،بعد تأكيدها ظهور الامام المهدي

"دفع الصدر لاحقاً إلى تجميد أعمال التيار لمدة سنة "
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - بعدما أثارت بلبلة في العراق، معلنة ظهور الإمام المنتظر عند الشيعة، تم توقيف عناصر ما عرف بـ "أهل القضية". فقد أعلنت محكمة تحقيق الكرخ توقيف 65 متهماً من أفراد عصابة ما يسمى "أصحاب القضية" التي تروج لأفكار تثير الفتن وتخل بالأمن المجتمعي، بعد أن ادعت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الإمام المهدي عن الشيعة الاثني عشرية.

 

تجميد التيار الصدري
ما دفع الصدر لاحقاً إلى تجميد أعمال التيار لمدة سنة، متحدثاً عن فاسدين ومفسدين، وأهل القضية، في إشارة إلى تلك المجموعة المتشددة من أنصاره التي روجت لمسألة الإمام المنتظر!وقال في وقت مبكر، أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه في تويتر، إنه "لأمر مشين أن يستمر في قيادة حزبه وفيه بعض الفاسدين"، ورأى أنها "خطيئة أن يكون مصلحا للعراق ولا يستطيع أن يصلح تياره".

أتت تلك الخطوة بعد ساعات قليلة من إعلان صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، إلغاء زعيم التيار اعتكافاً كان مرتقباً في مسجد الكوفة خلال الأيام العشرة المقبلة بسبب "أهل القضية".

يذكر أن الصدر كان أعلن في أغسطس من العام الماضي (2022) اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، في خطوة أثارت حينها غضب أنصاره الذين اقتحموا عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق للزعيم العراقي أن أعلن انسحابه من العمل السياسي وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، منتصف فبراير/شباط 2014 أيضا.
 

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