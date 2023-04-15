طيران حربي يحلق بالخرطوم.. والجيش يضرب مقار الدعم السريع

أربيل (كوردستان 24 ) - وسط توتر لم يهدأ منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة، اندلعت اشتباكات عسكرية عنيفة بين الجانبين في الخرطوم، استعملت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، فيما زعم كل طرف سيطرته على مطار العاصمة والقصر الرئاسي.

وتوسعت الاشتباكات، اليوم السبت، في كافة مناطق الخرطوم شمالاً وجنوباً، لتشمل المطار ومقر التلفزيون الرسمي، وأم درمان، فضلاً عن النيل الأبيض، بالإضافة إلى ولاية شمال دارفور، ومروي بالولاية الشمالية.كما أكد شهود عيان أن الطيران الحربي قصف معسكر المظلات بمدينة الخرطوم بحري التابع لقوات الدعم السريع.

السيطرة على مقرات الدعم

من جهته أعلن الجيش أن قائد الدعم السريع بولاية النيل الأبيض سلم جميع قواته ومعسكراته، مضيفاً أن قواته دمرت عشرات المركبات العسكرية التابعة لقوات الدعم.

كما أوضح لقناة العربية الحدث أنه يعمل على السيطرة على مواقع الدعم في الخرطوم والولايات الأخرى.



أما في مروي فعاد الهدوء الحذر إليها بعد انتشار القوات المسلحة، لاسيما في القاعدة العسكرية التي شهدت بوقت سابق اشتباكات عنيفة.

منزل البرهان والقصر

إلى ذلك، نفى الجيش مزاعم قوات الدعم السريع بشأن سيطرتها على المطار والقصر الرئاسي ومنزل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معلناً تنفيذ ضربات جوية ضد مقارها. وشدد على أن قواته تسيطر بشكل تام على مقرات الرئاسة والقيادة العامة وسط العاصمة، وعلى جميع القواعد العسكرية والمطارات في البلاد.

وكان الدعم أعلن بوقت سابق السيطرة على المطار وعلى القصر، ومنزل قائد الجيش، وفق ما نقلت رويترز.

كما زعم السيطرة على القاعدة العسكرية في مروي، التي شهدت اشتباكات عنيفة داخلها وفي محيطها، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

اشتباكات عنيفة

أتت هذه التطورات بعد سماع إطلاق نار كثيف بداية بالقرب من مقر للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة صباح اليوم ، ليتحول لاحقاً إلى اشتباكات عسكرية عنيفة في شمال الخرطوم ووسطها، وسط انتشار أمني غير مسبوق في محيط القصر الرئاسي والمطار.

كما أوضح أن الاشتباكات امتدت إلى جسر النيل الأبيض الواصل بين الخرطوم وأم درمان. وأشار إلى انتشار قوات الجيش والأمن بشكل مكثف في كافة الشوارع، والدفع بمدرعات ودبابات. وأكد توقف الحركة في مطار العاصمة إثر اشتباكات قوية اندلعت بين عناصر من الطرفين، وسط هلع المسافرين.