أمن

خوشناو يزور المحامي المعتدى عليه ويؤكّد: لا يوجد أحد فوق القانون في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
محافظ أربيل خلال زيارته المحامي المعتدى عليه
محافظ أربيل خلال زيارته المحامي المعتدى عليه
کوردستان أوميد خوشناو أربيل محمد يابا صوفي

أربيل (كوردستان 24)- زار محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت، المحامي محمد يابا صوفي الذي تعرّض للضرب على يد مجموعة أشخاص.

وتعرّض المحامي للتعذيب والضرب بعد أن اختطفه خمسة أشخاص على خلفية توليه قضية طلاق حُسِمت لصالح موكّلته.

وقال خوشناو خلال زيارته للاطمئنان على المحامي، "لا أحد يمكنه التستر على الجناة، ولا يوجد أحد فوق القانون في إقليم كوردستان".

وأكّد محافظ أربيل أن قوات أمن الإقليم "ألقت القبض على اثنين من المعتدين، وأن التحقيقات مستمرة لاعتقال باقي أفراد المجموعة ومعاقبتهم".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف