خوشناو يزور المحامي المعتدى عليه ويؤكّد: لا يوجد أحد فوق القانون في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت، المحامي محمد يابا صوفي الذي تعرّض للضرب على يد مجموعة أشخاص.

وتعرّض المحامي للتعذيب والضرب بعد أن اختطفه خمسة أشخاص على خلفية توليه قضية طلاق حُسِمت لصالح موكّلته.

وقال خوشناو خلال زيارته للاطمئنان على المحامي، "لا أحد يمكنه التستر على الجناة، ولا يوجد أحد فوق القانون في إقليم كوردستان".

وأكّد محافظ أربيل أن قوات أمن الإقليم "ألقت القبض على اثنين من المعتدين، وأن التحقيقات مستمرة لاعتقال باقي أفراد المجموعة ومعاقبتهم".