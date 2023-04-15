"الهجرة" تكشف الإحصائية الشهرية للعراقيين العائدين من الهول

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، إن معدّل العوائل العراقية العائدة من مخيم الهول شهرياً بلغ 150 عائلة، بعد إنجاز عملية التدقيق من مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني.

وأوضحت جابرو أن مهام وزارة الهجرة تبدأ "بوصول العوائل إلى مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الجدعة، ثم إعادتهم لمناطقهم الأصلية عقب إتمام عملية التأهيل".

في غضون ذلك، لفتت وزيرة الهجرة أن الوزارة "مستمرة بتقديم المنح شهرياً"، مشيرةً إلى إطلاق منحة للنساء بمناسبة عيد المرأة، وأخرى خاصة للإيزيديات".

وقالت: "نسعى الآن لتقديم منحة للعائدين إلى مناطقهم من المكون الشبكي، لكن يجب أن يكون هناك استثناء وننتظر موافقة رئيس الوزراء".

ويضمُّ مخيم الهول جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، أكثر من 60 ألف نازحٍ ولاجئ، بينهم 29 ألف عراقي.