الأسايش تعتقل 3 متّهمين في قضية الاعتداء على محامٍ بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، السبت، عن اعتقال ثلاثة متّهمين في قضية الاعتداء على المحامي "محمد يابه صوفي".

وتعرّض "صوفي" للتعذيب والضرب بعد أن اختطفه خمسة أشخاص على خلفية توليه قضية طلاق حُسِمت لصالح موكّلته.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، السبت: "بعد أن تلقينا بلاغاً الليلة الماضية بوقوع هجومٍ على المحامي محمد يابه صوفي بمدينة أربيل، باشرت مديرية الأسايش بفتح تحقيقٍ على الفور".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن المديرية "اعتقلت 3 متّهمين بناءً على توجيهات قاضي التحقيق ووزير الداخلية".

وتابعت المديرية: "نطمئن المواطنين بأن حماية أمن وسلامة أربيل وأهلها واجبٌ علينا، وتجاوز ذلك يعد خطاً أحمر، وسيتم القبض على المتهمين والمجرمين وتقديمهم للعدالة أينما كانوا".

وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، زار اليوم السبت، المحامي محمد يابه صوفي، للاطمئنان عليه.

وقال خلال زيارته: "لا أحد يمكنه التستر على الجناة، ولا يوجد أحد فوق القانون في إقليم كوردستان".

وأكّد محافظ أربيل أن قوات أمن الإقليم "ألقت القبض على اثنين من المعتدين، وأن التحقيقات مستمرة لاعتقال باقي أفراد المجموعة ومعاقبتهم".