أمن

الأسايش تعتقل 3 متّهمين في قضية الاعتداء على محامٍ بأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
اعتقلت الأسايش 3 متّهمين بناءً على توجيهات قاضي التحقيق ووزير الداخلية
اعتقلت الأسايش 3 متّهمين بناءً على توجيهات قاضي التحقيق ووزير الداخلية
کوردستان محمد يابه صوفي أسايش أربيل أوميد خوشناو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، السبت، عن اعتقال ثلاثة متّهمين في قضية الاعتداء على المحامي "محمد يابه صوفي".

وتعرّض "صوفي" للتعذيب والضرب بعد أن اختطفه خمسة أشخاص على خلفية توليه قضية طلاق حُسِمت لصالح موكّلته.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، السبت: "بعد أن تلقينا بلاغاً الليلة الماضية بوقوع هجومٍ على المحامي محمد يابه صوفي بمدينة أربيل، باشرت مديرية الأسايش بفتح تحقيقٍ على الفور".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن المديرية "اعتقلت 3 متّهمين بناءً على توجيهات قاضي التحقيق ووزير الداخلية".

وتابعت المديرية: "نطمئن المواطنين بأن حماية أمن وسلامة أربيل وأهلها واجبٌ علينا، وتجاوز ذلك يعد خطاً أحمر، وسيتم القبض على المتهمين والمجرمين وتقديمهم للعدالة أينما كانوا".

وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، زار اليوم السبت، المحامي محمد يابه صوفي، للاطمئنان عليه.

وقال خلال زيارته: "لا أحد يمكنه التستر على الجناة، ولا يوجد أحد فوق القانون في إقليم كوردستان".

وأكّد محافظ أربيل أن قوات أمن الإقليم "ألقت القبض على اثنين من المعتدين، وأن التحقيقات مستمرة لاعتقال باقي أفراد المجموعة ومعاقبتهم".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف