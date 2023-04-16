مقتل العشرات في معارك السودان ودعوات دولية لوقف القتال

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة قتلى المعارك الدائرة منذ السبت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، وفق ما أعلنت نقابة الأطباء الأحد.

وأشارت نقابة الأطباء إلى إصابة 170 آخرين بجروح وإلى أن الحصيلة لا تشمل الضحايا في صفوف العسكريين وقوات الأمن. في ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة والجامعة العربية وواشنطن وموسكو إلى وقف "فوري" للقتال في السودان.

وإستعرت المعارك في العاصمة السودانية حتى وقت مبكر الأحد غداة يوم من المواجهات العنيفة بين الجيش النظامي الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أدى لمقتل 56 مدنيا وإصابة 170 على الأقل وفق نقابة الأطباء السودانية.

في السياق، قالت النقابة إن "العدد الاجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلا"، وتحدثت عن "عشرات القتلى" في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه. وقال بيان سابق صدر في وقت مبكر الأحد عن نفس الجهة إن المعارك "خلفت 27 قتيلا" بينهم اثنان في مطار الخرطوم "في إحصاء أولي للأحداث المؤسفة".

وأفاد شهود عن سماع إطلاق نار ودوي انفجارات في شوارع الخرطوم المقفرة في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع عن سيطرتها على المقر الرئاسي ومطار الخرطوم ومنشآت حيوية أخرى. إلا أن الجيش سارع إلى نفي هذه المزاعم. وفي بيان صدر في وقت متأخر السبت حذرت القوات الجوية السودانية المواطنين بضرورة التزام منازلهم مع استمرار الغارات الجوية ضد قواعد قوات الدعم السريع.

ولزم السودانيون بيوتهم للاحتماء من القتال. وأكد السفير الأميركي في السودان جون غودفري على تويتر أنه "مثله مثل كل السودانيين في مكان آمن" بعيدا عن المعارك.