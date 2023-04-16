اقتصاد

زراعة ألف دونم من الطماطم في عقرة والمزارعون يطالبون الحكومة بأمر

author_image سوار أحمد
کوردستان الطماطم عقرة

أربيل (كوردستان24)- قالت مديرية زراعة عقرة "آكري"، ان من المتوقع أن تتم زراعة ألف دونم من الطماطم، خلال هذا الموسم.

ويأمل المزارعون في تلك المنطقة، أن تعلّق الحكومة استيراد الطماطم من خارج الإقليم، عند نضج المنتوج المحلي.

ويقول إسماعيل محمد لكوردستان 24، "لقد زرعنا هذا العام مساحات واسعة من الطماطم، مقارنة بالسنوات الماضية، ونطالب الحكومة بوقف استيراد الطماطم عند نضوج الطماطم المحلية".

وقال شاكر نبي، وهو مزارع آخر من عقرة، لكوردستان 24: "نخطط لزراعة المزيد من الطماطم هذا العام أكثر من أي عام آخر، لأنها أمطرت هذا العام بكمية جيدة".

ووفقا لتوقعات مديرية زراعة عقرة ، سيتم زراعة أكثر من 1000 دونم من الأراضي بالطماطم هذا العام.

وقال المتحدث باسم مديرية زراعة عقرة كروان جمال لكوردستان 24 إن "الطقس في عقرة مناسب لإنتاج الطماطم، لذلك ذهب الكثير من المزارعين على حدودنا إلى زراعة هذا المنتج الزراعي، ونتوقع زراعة ما يصل إلى ألف دونم من الأراضي بالطماطم هذا العام".

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