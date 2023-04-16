سیاسة

الحكومة الاتحادية سترسل مبلغاً مالياً إلى إقليم كوردستان لتمويل رواتب الموظفين

"مجلس الوزراء الإتحادي سيخصص في جلسة الثلاثاء المقبل مبلغاً مالياً لتمويل رواتب موظفي كوردستان "
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کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - صرّح شاخوان عبدالله النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بأن مجلس الوزراء الإتحادي سيخصص في جلسته المقبلة مبلغاً مالياً لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وقال عبدالله في تصريح للصحفيين، إنه في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل من المقرر أن يُطرح هذا الموضوع، مبينا أن حكومة إقليم كوردستان حُرمت ومنذ مدة من أي إيرادات مالية.

وأكد أن مصدر إيرادات حكومة الإقليم لتأمين رواتب الموظفين هو النفط، في إشارة إلى عدم استئناف تصدير نفط كوردستان منذ توقفه بقرار من هيئة التحكيم التجارية الدولية في باريس.

وأضاف عبدالله أنه، نتيجة لاتصال رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني مع رئيس مجلس الوزراء محمد الاتحادية شياع السوداني فإن يوم الثلاثاء سيقرر المجلس إرسال مبالغ مالية إلى كوردستان.

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