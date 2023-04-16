مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية

أربيل (كوردستان 24 ) -دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية فورا والعودة إلى الحوار.

جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن، حيث عبّر أعضاء المجلس، وفق البيان، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوة الرد السريع، واستنكروا مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين".

ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.