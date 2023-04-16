التحالف العربي في كركوك ينفي انسحاب المحافظ راكان الجبوري

أربيل (كوردستان 24 ) - نفى التحالف العربي في كركوك ، انسحاب المحافظ راكان الجبوري من التحالف.

وكانت وسائل اعلام تداول أنباء عن انسحاب الجبوري من التحالف العربي في كركوك بعد يوم من تشكيله.

وقال عضو التحالف فرحان سعيد الجبوري في تصريحات صحفية ؛ إنه "لا صحة لانسحاب راكان سعيد من التحالف العربي".

وأضاف الجبوري وهو شقيق محافظ كركوك؛ أن "التحالف العربي يضم 9 كتلة وهناك كتل أخرى ستنضم للتحالف لخوض انتخابات مجلس المحافظة"، مشيرا إلى ان "التحالف قائم وفق برنامج سياسي فاعل ورغبة كبيرة لتحقيق تطلعات أبناء كركوك".

وضم التحالف العربي عرب كركوك من السنة والشيعة في أول تحالف "سياسي انتخابي" منذ عام 2003.