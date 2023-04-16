بيان من رئاسة إقليم كوردستان حول ذكرى قصف منطقة باليسان بالاسلحة الكيمياوية

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت رئاسة اقليم كوردستان بيانا بمناسبة السادس عشر من نيسان الذكرى السادسة والثلاثين لجريمة النظام العراقي السابق بقصف منطقة باليسان بالاسلحلة الكيمياوية ، وفيما يلي نص البيان :-

تمر علينا اليوم ، 16 نيسان ، الذكرى السادسة والثلاثين لجريمة أخرى ارتكبها النظام العراقي السابق والتي كانت بداية الجريمة المروعة للهجمات الكيماوية على المدنيين في كوردستان ، وهي جريمة الهجمات الكيماوية على شعب وأرض وطبيعة منطقة باليسان الجميلة وشيخ وسانان ووادي خوشناوتي .

ونحن نحيي ذكرى الشهداء الخالدة في هذه الجريمة ، نقدم أقصى درجات الاحترام وننحني رؤوسنا أمام أرواحهم.

نحيي ضحايا المأساة الذين لم يسمح لهم النظام بتلقي العلاج والذين اضطروا لتحمل معاناة كبيرة مع عائلاتهم.

كانت باليسان والشيخ وسانان ووادي خوشناوتي بشكل عام مقراً للنضال والقتال ضد ظلم النظام ، حيث تم قصفهم كيماوياً.

وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام وخدمة المنطقة وشعبها المخلصين بشكل أفضل من جميع النواحي.

السلام على ارواح الشهداء وذكراهم المباركة على الدوام.

نيجيرفان بارزاني

رئيس اقليم كوردستان

2023/4/1