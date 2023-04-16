سیاسة

بيان من رئاسة إقليم كوردستان حول ذكرى قصف منطقة باليسان بالاسلحة الكيمياوية

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت رئاسة اقليم كوردستان بيانا بمناسبة السادس عشر من نيسان الذكرى السادسة والثلاثين لجريمة النظام العراقي السابق بقصف منطقة باليسان بالاسلحلة الكيمياوية ، وفيما يلي نص البيان :-

تمر علينا اليوم ، 16 نيسان ، الذكرى السادسة والثلاثين لجريمة أخرى ارتكبها النظام العراقي السابق والتي كانت بداية الجريمة المروعة للهجمات الكيماوية على المدنيين في كوردستان ، وهي جريمة الهجمات الكيماوية على شعب وأرض وطبيعة منطقة باليسان الجميلة وشيخ وسانان ووادي خوشناوتي .

ونحن نحيي ذكرى الشهداء الخالدة  في هذه الجريمة ، نقدم أقصى درجات الاحترام وننحني رؤوسنا أمام أرواحهم.

نحيي ضحايا المأساة الذين لم يسمح لهم النظام بتلقي العلاج والذين اضطروا لتحمل معاناة كبيرة مع عائلاتهم.

كانت باليسان والشيخ وسانان ووادي خوشناوتي بشكل عام مقراً للنضال والقتال ضد ظلم النظام ، حيث تم قصفهم كيماوياً.

وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام وخدمة المنطقة وشعبها المخلصين  بشكل أفضل من جميع النواحي.

السلام على ارواح الشهداء وذكراهم المباركة  على الدوام.

نيجيرفان بارزاني

رئيس اقليم كوردستان

2023/4/1

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف