سیاسة

النزاهة: صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق

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العراق

أربيل (كوردستان 24 )-أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تابعته كوردستان 24 بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة".

وأوضحت أنَّ "المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه". 

وأضافت الدائرة أنَّ "المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنةٍ لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ

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