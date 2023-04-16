الرئيس بارزاني: الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب الكوردي لن تنسى أبدا

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه الرئيس مسعود بارزاني ، رسالة باللغة الكوردية عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد 16 نيسان 2023 ، في ذكرى الهجمات الكيماوية على باليسان والشيخ وسانان ووادي خوشناوتي.

نص الرسالة :-

"جرائم الهجمات الكيماوية على باليسان والشيخ وسانان ووادي خوشناوتي وجميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكوردي هي جروح عميقة في أجساد شعبنا ولن ننسى أبدا".

تاوانی كیمیابارانكردنی بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵی خۆشناوەتی و سەرجەم ئەو تاوانانەی دەرهەق گەلی كوردستان ئەنجام دراون، برینی قووڵن لەسەر جەستەی گەلەكەمان و هەرگیز لەبیر ناكرێن.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 16, 2023