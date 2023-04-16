سیاسة

القبض على 4 إرهابيين في نينوى بينهم قيادي بداعش

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال ارهابيين داعش

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على 4 إرهابيين في نينوى بينهم قيادي بداعش.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ واجبات متعددة في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين ثبت انتماؤهم لعصابات داعش الإرهابية، ونفذوا في ما يسمى الغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الامنية في السنوات السابقة".

وأضافت، أن "التحقيقات أكدت أن أحد المتهمين كان يتحرك بثلاث محافظات (ديالى وكركوك ونينوى) وكان يعد من القيادات الخطيرة"، لافتة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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