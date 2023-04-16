سیاسة

مسرور بارزاني يجدّد التأكيد على دعم حكومة كوردستان لحقوق الإيزيديين

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رئيس حكومة كوردستان خلال لقائه بأمير الإيزيديين
رئيس حكومة كوردستان خلال لقائه بأمير الإيزيديين
کوردستان مسرور بارزاني الأمير حازم تحسين بك

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أوضاع الإيزيديين عامة، والوضع في منطقة سنجار بشكلٍ خاص.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بأمير الإيزيديين، الأمير  حازم تحسين بك.

وجدّد مسرور بارزاني التأكيد على دعم حكومة الإقليم لحقوق الإيزيديين ومطالبهم.

مُشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار وإخراج الميلشيات والجماعات المسلحة غير الشرعية من المنطقة، لإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم.

من جهته، أعرب أمير الإيزيديين عن امتنانه وشكره لدعم حكومة كوردستان المستمر للإيزيديين وتخفيف معاناتهم، ومنح أهمية للإيزيديين ودورهم في المؤسسات الحكومية.

خلال استقبال مسرور بارزاني لأمير الإيزيديين
خلال استقبال مسرور بارزاني لأمير الإيزيديين

 

 

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