وزير الخارجية الأوكراني يزور العراق غداً الإثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيزور بغداد غداً الإثنين.

وقال الصحاف للوكالة الرسمية العراقية للأنباء (واع)، إن "وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيزور بغداد غداً الإثنين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائيّة، والتشاور على كيفيّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة".

وأضاف أن "كوليبا سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".