ریاضة

لاعب شالكه الألماني يحصل على جواز السفر العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
رومان دولاتشي
رومان دولاتشي
العراق رومان دولاتشي شالكه أسود الرافدين

أربيل (كوردستان 24)- أصبح رومان دولاتشي، الذي يلعب بصفوف شالكه الألماني تحت 19 عاماً، جاهزاً لتمثيل منتخب أسود الرافدين للشباب بعد حصوله على جواز السفر العراقي.

 ومن المقرر أن يتوجه بعثة المنتخب العراقي إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، في 20 من مايو / آيار المقبل.

ومن المتوقّع أن لاعب شالكه سيسافر مع وفد منتخب الشباب بجواز سفر عراقي، وبالتالي سيصبح بإمكان دولاتشي تمثيل أسود الرافدين رسمياً، بحسب موقع (كورة).

وينطلق معسكر شباب العراق في إسبانيا من 18 أبريل/ نيسان الجاري وحتى 5 مايو/ أيار المقبل، تتخلله 4 مواجهات مع البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وفريق إشبيليّة تحت 21 عاماً.

ويتواجد المدافع  رومان دولاتشي، حالياً في بغداد، وشارك في المباراة الودية التي جمعت منتخب الشباب مع نادي النفط، ونال فيها ثقة وإعجاب المدير الفني عماد محمد الذي ضمه لقائمة معسكر إسبانيا المرتقب. 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف