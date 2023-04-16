لاعب شالكه الألماني يحصل على جواز السفر العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أصبح رومان دولاتشي، الذي يلعب بصفوف شالكه الألماني تحت 19 عاماً، جاهزاً لتمثيل منتخب أسود الرافدين للشباب بعد حصوله على جواز السفر العراقي.

ومن المقرر أن يتوجه بعثة المنتخب العراقي إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، في 20 من مايو / آيار المقبل.

ومن المتوقّع أن لاعب شالكه سيسافر مع وفد منتخب الشباب بجواز سفر عراقي، وبالتالي سيصبح بإمكان دولاتشي تمثيل أسود الرافدين رسمياً، بحسب موقع (كورة).

وينطلق معسكر شباب العراق في إسبانيا من 18 أبريل/ نيسان الجاري وحتى 5 مايو/ أيار المقبل، تتخلله 4 مواجهات مع البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وفريق إشبيليّة تحت 21 عاماً.

ويتواجد المدافع رومان دولاتشي، حالياً في بغداد، وشارك في المباراة الودية التي جمعت منتخب الشباب مع نادي النفط، ونال فيها ثقة وإعجاب المدير الفني عماد محمد الذي ضمه لقائمة معسكر إسبانيا المرتقب.