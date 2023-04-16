فيديو| استاذٌ متقاعد يكتب المصحف كاملاً بخطّ يده في 8 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- استطاع معلمٌ سعودي متقاعد أن ينهي كتابة المصحف الشريف بخط يده كاملاً خلال 8 أشهر، ليسجل اسمه ضمن التجارب الفريدة المليئة بالإبداع.

وبدأت فكرة كتابة المصحف لدى المعلم خالد الزهراني منذ عامين، وكان خلال تلك الفترة يبحث عن مصحف مفرغ، وشرع في الكتابة بمعدل صفحتين يومياً.

وحينما بدا بالكتابة، انتاب الزهراني خوفٌ من الخطأ، وقرر الكتابة بخط النسخ القريب من الخط الحاسوبي، وفق ما نقلته العربية نت.

يقول: "حصلت على العديد من الدورات التدريبية في الخط العربي، وقررت استغلال الوقت بعد التقاعد في كتابة المصحف كاملاً".

وأضاف: "الآن أقوم بكتابة مصحف آخر بطريقة مختلفة، كما أشارك المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتفاصيل التجربة التي اجتذبت الكثيرين".

واحتفت حسابات ومغردون عبر تويتر بنجاح الزهراني في إنهاء كتابة المصحف الشريف كاملاً بخط يده بالقلم العادي مقاس (نصف ملم).

وشارك متابعون، مقاطع فيديو الزهراني أثناء العمل على نسخ المصحف الشريف، وحازت الفيديوهات على نسبة كبيرة من المشاهدات، وسط إشادة ببراعته في الكتابة.