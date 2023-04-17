عضوٌ في المالية النيابية: موازنة 2023 ستحلُّ بعض الملفات العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، سيبان عزيز، إن الموازنة الاتحادية لعام 2023، هي أفضل موازنة بالنسبة لإقليم كوردستان منذ 2014.

وأوضح عزيز في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أنه منذ عام 2014 عندما قُلِّصت ميزانية الإقليم "لم يُوقَّع اتفاقٌ مفصّل وجدّي بين أربيل وبغداد".

مُشيراً إلى أن هذه الميزانية "هي انعكاسٌ للاتفاق الذي وقّعه الجانبان مؤخّراً".

وأكّد عضو اللجنة المالية أن الميزانية الجديدة "ستحلّ بعض الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وحول ملاحظات كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال عزيز: "نحن في كتلة الديمقراطي الكوردستاني أعددنا عدة ملاحظات وسنقدمها في القراءة الثانية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 مارس آذار الماضي، على مشروع الموازنة المحددة بأكثر من 198 ترليون دينار.

وبموجب الاتفاقية الموقّعة بين أربيل وبغداد، يتوجّب على إقليم كوردستان بيع 400 ألف برميل نفط يومياً.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، إن "هناك تقدماً وتفاهماً بين أربيل وبغداد".

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اتّفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى العاصمة أربيل، على مواصلة العمل معاً وحل القضايا العالقة على أساس الدستور وجدول الأعمال الذي أقره مجلس الوزراء العراقي.