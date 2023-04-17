120 صمونة أو 90 رغيف خبز لكل عراقي مقابل حصة الطحين

أربيل (كوردستان 24 )- أكد وزير التجارة، اثير داود الغريري، اليوم الاثنين، أن طرح مبادرة استبدال مادة الطحين بالرغيف ستكون اختياريا.

وذكر بيان للوزارة، تابعته كوردستان 24 ، أن "التجارة تعتزم المباشرة بمشروع الرغيف المدعوم بمبادرة استبدال حصة الطحين لمن يرغب من العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية بالصمون او الخبز وفق دراسة اعدتها الشركة العامة لتصنيع الحبوب".

وأضاف، أن "مبادرة استبدال حصة الطحين بالرغيف المدعوم ستكون اختياريا، وجاءت بناءً على دراسة اعدتها لجنة مختصة من أقسام الشركة لصالح العوائل التي لا تستخدم الخبازة المنزلية وتبيع حصصها من الطحين باسعار زهيدة الى الوكلاء أو الدوارة، من خلال استبدال حصة الطحين بالصمون أو الخبز".

وأوضح، أن "الدراسة تضمنت طرح مشروع الرغيف المدعوم الاختياري باستبدال حصة الطحين بالصمون أو الخبز بواقع 120 صمونة لكل فرد بالشهر الواحد أو 90 رغيف من الخبز ".

ولفت وزير التجارة، إلى أن "تطبيق هذا المشروع سيكون ابتداءً بالمناطق الغنية على أن يكون اختيارياً بالنسبة للعوائل باستخدام بطاقات تجهيز الكترونية تضمن حق المستفيد باستلام حصته اليومية من الخبز أو الصمون بواقع أربعة صمونات للفرد الواحد يوميا ".

وتابع، أن "هذه المبادرة ستسهم في حال تطبيقها على توفير مبالغ مالية كبيرة كانت ضائعة بين أطراف عملية توزيع الطحين في المناطق المستهدفة حيث يباع الطحين من قبل العوائل بأسعار زهيدة لا ترقى إلى كلفة إنتاجه ، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة بتقنين الضائعات من عملية إنتاج وتجهيز الطحين بالآلية المعمول بها حاليا".