الصين..تأهب للجيش بعد مرور المدمرة الأميركية في مضيق تايوان

أربيل (كوردستان 24 ) -أعلن الجيش الصيني اليوم الاثنين أنه راقب مرور المدمرة الأمريكية "يو اس اس ميليوس" عبر مضيق تايوان، مؤكدا أنه على "مستوى تأهب عال".

وقال الكولونيل شي يي الناطق باسم الجيش الصيني: "تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين".

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "يو اس اس ميليوس" التابعة لها، والتي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية، إن السفينة الحربية أجرت "عبورا روتينيا لمضيق تايوان" أمس الأحد في المياه، "حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي".



