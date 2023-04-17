مقتل قيادي بارز في داعش بغارةٍ أميركية شمالي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- لقي قياديٌ بارز في تنظيم داعش مصرعه، بغارةٍ جوية نفّذتها قواتٌ أميركية ضمن التحالف الدولي، فجر الإثنين، على ناحية غندورة في ريف جرابلس شمالي سوريا.

وقال مسؤولٌ أميركي، إن قوات خاصة قتلت قيادياً بارزاً في التنظيم خلال غارةٍ جوية شنتها طائرات مروحية شمالي سوريا.

مؤكّداً مقتل اثنين آخرين "لم يتّضح ما إذا كانا ينتميان للجهاديين أم لا"، وفق ما نقله موقع المونيتور الأميركي.

ولم يُحدّد هوية المسؤول الجهادي، إلا أن مسؤولاً أميركياً أشار إلى أنه "قائدٌ رفيع المستوى في داعش ومخطّط عملياتي مسؤول عن التخطيط لهجماتٍ إرهابية في الشرق الوسط وأوروبا".

وأكّد المسؤول الأميركي، أن الهجوم لم يسفر عن إلقاء القبض على أي شخص، كما لم يتسبب بإصابة أو مقتل أحد من الجنود الأميركيين.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف الدولي ألقت القبض على قياديٍ بارز في تنظيم داعش خلال عملية إنزالٍ جوي بريف جرابلس شمالي سوريا.

وأكّد المرصد الحقوقي، أن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل إلقاء القبض على القيادي الجهادي، وأسفرت عن سقوط قتلى.

و"إسمياً" تسيطر ميليشياتٌ تابعة للمعارضة السورية مدعومةٍ من تركيا على منطقة جرابلس وريفها، ومناطق أخرى شمالي سوريا.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي ضمن قوات التحالف الدولي في مناطق شرقي وشمال شرقي سوريا خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.