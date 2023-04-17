واشنطن ولندن تدعوان إلى وقفٍ فوري لأعمال العنف في السودان

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزيرا الخارجية الأميركية والبريطانية، إلى "وقفٍ فوري" للعنف في السودان، في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بدأت السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك بعد اجتماع جمع الوزيرين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، اليوم الإثنين، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إن هناك اتفاقاً على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".

وكانت نقابة الأطباء السودانية، أعلنت في وقتٍ مبكّر من صباح الاثنين، مقتل 97 مدنياً على الأقل وإصابة 365 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد.

وأمس الأحد،أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقفاً مؤقتاً لجميع عملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بشمال دارفور وتعرض إحدى طائراته "لأضرار بالغة" في مطار الخرطوم خلال تبادل لإطلاق النار.

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة مع سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.

وكان التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، استحال مواجهات عنيفة السبت، بعد تصعيد في الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.