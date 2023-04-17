أمن

قتلى وجرحى جراء هجومٍ مسلّح على حفل عيد ميلاد بولايةٍ أميركية

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وقع أكثر من 160 عملية إطلاق نار جماعي هذا العام في الولايات المتحدة (وكالات)
وقع أكثر من 160 عملية إطلاق نار جماعي هذا العام في الولايات المتحدة (وكالات)
العالم ولاية ألاباما الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب 28 آخرون، جراء إطلاق نار جماعي، السبت، على محتفلين بعيد ميلاد فتىً في الـ 16 من العمر في بلدة دادفيل بولاية ألاباما الأميركية.

ويبلغ عدد سكان دادفيل حوالي 3200 نسمة، وهي مدينة ريفية صغيرة لم تعتد مشاهد عنف بهذا الحجم.

ولم تظهر أي تفاصيل حول كيفية إنهاء إطلاق النار، أو ما إذا كان المشتبه به قد قٌتل أو قيد الاحتجاز، وفقاً لما نقلته BBC.

وقال الرقيب جيريمي بوركيت من وكالة إنفاذ القانون بالولاية، إن التحقيق سيكون "عملية طويلة ومعقدة".

وأكد على العمل "بطريقة منهجية لفحص مكان الحادث والبحث في الحقائق، والتأكد من تحقيق العدالة للعائلات".

وقال إن الإصابات تراوحت بين "حرجة للغاية" و"طفيفة".

ومن المرجح أن يكون معظم الضحايا من المراهقين، ولا يزال بعض الأهالي يبحثون عن معلومات عن أطفالهم بعد مرور 12 ساعة من إطلاق النار.

ووقع أكثر من 160 عملية إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع أرشيف حوادث عنف السلاح المتخصص في رصد العنف الناجم عن استخدام السلاح.

 

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