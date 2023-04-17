سیاسة

محافظ أربيل يضع حجر الاساس لمشروع يحصّن المدينة وضواحيها من سيول الأمطار والفيضانات

" تخصيص أكثر من 32 مليار دينار للمشروع، وأكثر من 25 مليار دينار لمشاريع شبكات المجاري لتأمين سلامة المواطنين "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع تحويل شبكة المجاري وتصريف مياه الأمطار من شرقي المحافظة إلى وسطها لتأمين المواطنين والمدينة من السيول والفيضانات.

وقال خوشناو خلال وضع حجر الأساس لمشروع تحويل شبكة مجاري شرقي أربيل بالقرب من ناحيتي كسنزان وبنصلاوا الى داخل مدينة اربيل، وحضرته كوردستان 24 ، إن "هذا المشروع سيؤمن الحماية لأهالي ناحيتيّ كسنزان وبنصلاوا وكذلك مدينة أربيل وسكانها من السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة".

وبين أنه "تم تخصيص أكثر من 32 مليار دينار لتنفيذ هذا المشروع، كما تم صرف أكثر من 25 مليار دينار لمشاريع شبكات المجاري والجسور وغيرها لتأمين سلامة مواطنيّ اربيل من الفيضانات".

وأكد خوشناو "هذا المشروع مهم جداً لتأمين مدينة أربيل وضواحيها وحماية السكان من الفيضانات لكون السيول عادة من تنحدر من مناطق شرقي اربيل وتحديداً ناحية كسنزان وتتدفق الى مدينة اربيل".

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