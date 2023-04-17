بغداد تكشف عن مساعيها لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف

أربيل (كوردستان 24 )- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، موقف العراق الثابت تجاه وقف إطلاق النار للحرب الأوكرانية – الروسية، فيما أشار إلى أن العراق يسعى ليكون جزءاً من الحل بين الدولتين.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "إننا نرحب بزيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد لأنها مهمة والعالم ينظر إلى معالمها، والتي بحثنا من خلالها كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها".

وأضاف، أن "العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية- الروسية"، مؤكدا أن "العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بهذه الحرب".

وأشار إلى أنه "أوكرانيا دولة زراعية وصناعية مهمة ونؤكد على استمرار العلاقات معها"، مبينا أنه "تم بحث مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن "زيارتنا إلى بغداد تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "علاقة أوكرانيا مع العراق في تطور".

وفجر اليوم الاثنين، وصل وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

ويوم السبت الماضي، نشرت صحيفة (هيلنسكي سومات) الفلندية، تقريراً قالت خلاله ان السلطتان الروسية والاوكرانية تبحثان الان إقامة مفاوضات سلام مباشرة من خلال وساطة عراقية تعقد جلساتها في بغداد.

وقالت الصحيفة في تقريرتابعته كوردستان 24 ، ان "مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الأوروبي، اكدت ان الجانب الاوكراني والروسي، يحاولان العمل نحو سلام في أوروبا من خلال وساطة عراقية نظرا لحظي بغداد بعلاقات إيجابية بين الطرفين، بالإضافة الى كونه من الدول التي امتنعت عن التصويت لادانة الغزو الروسي ولم تتخذ موقفا معاديا من أوكرانيا أيضا".

حياد بغداد بحسب التقرير كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي الى الاتصال برئيس الوزراء محمد شياع السوداني هاتفيا حيث بحث خلال المكالمة "خطط السلام" مع السوداني، امر أكدته وكالة الانباء الأوكرانية الرسمية اوكرانيسكا برافادا".

الصحيفة اشارت الى ان "معلومات عن زيارة قام بها مسؤول روسي رفيع المستوى الى بغداد بشكل غير معلن تم خلالها الحديث عن عقد مباحثات سلام مع الجانب الاوكراني في بغداد"، مؤكدة "نقلا عن المصادر أيضا، فان الحكومة الأوكرانية تستعد الان لتنفيذ المرحلة الأولى من المفاوضات عبر ارسال وفد للتباحث مع الأجهزة الأمنية العراقية سبل تامين سلامة الوفود التي قد تشارك في مباحثات السلام في العاصمة بغداد".

المصادر التي أوردتها الصحيفة اكدت ان أحد الشروط المطروحة للتفاوض الان بين الجانبين والتي تم التوصل اليها من خلال الزيارة غير المعلنة للجانب الروسي، هو استقدام "قوات عربية وصينية" للعمل كقوات حفظ سلام دولية تنتشر على حدود البلدين لضمان تنفيذ اتفاقية إطلاق النيران في حال التوصل اليها خلال الأيام المقبلة.

المعلومات التي أوردتها الصحيفة قالت ان "أطرافا دولية، منها المانيا، الولايات المتحدة، فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على علم حاليا بمساعي الوساطة بين أوكرانيا وروسيا من خلال العراق والاجتماعات "السرية" التي تعقد حاليا مع الجانب العراقي تمهيدا لأطلقها قريبا"، بحسب وصفها.