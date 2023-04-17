أمن

القوات العراقية تقبض على تجار مخدرات لهم ارتباطات دولية

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مقاتلٌ من قوات (SWAT) العراقية (وكالات)
مقاتلٌ من قوات (SWAT) العراقية (وكالات)
العراق مخدرات وزارة الداخلية خالد المحنا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تجار مخدرات  لهم ارتباطات بعدة بلدان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، إن "هناك جرائم تُعدُّ جرائم دولية عابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات التي تأتي من بلدٍ إلى آخر".

مؤكّداً أن "أكثر البلدان التي تأتي منها المخدرات هي أفغانستان وإيران، أما الحبوب المخدرة فتأتي عن طريق لبنان وسوريا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأشار المحنا أن "هذه الجرائم كانت في السابق تحتاج إلى اتصال بدول المنطقة والتباحث وعمل اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم مشتركة".

موضّحاً أن الداخلية العراقية "وقّعت خلال الفترة الماضية، مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية، وكذلك  مع جميع دول المنطقة".

وقال: "هذه الجهود والتعاون في مجال مكافحة المخدرات أثمرت عن إلقاء القبض على جماعات لها ارتباطات في عدة بلدان".

منوّهاً أن هذه القضية "لا تتعلق بسياسات وحكومات البلدان، وإنما هي مجموعات تسهل الأمور بين الدول لتمرير هذه المخدرات".

 

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