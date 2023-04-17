سیاسة

نيجيرفان بارزاني يترأّس اجتماعاً لوزارة البيشمركة وقوات التحالف

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ناقش المجتمعون عدة ملفات تتعلق بالبيشمركة وتوحيدها
ناقش المجتمعون عدة ملفات تتعلق بالبيشمركة وتوحيدها
کوردستان البيشمركة التحالف الدولي نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتماعاً ضمَّ وفداً رفيع المستوى من قوات التحالف بقيادة الجنرال ماثيو ماكفرلين القائد المشترك لقوات التحالف في العراق وسوريا، ووزارة البيشمركة والوكالات الأخرى ذات الصلة في الإقليم.

وناقش الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في الإقليم، إعادة تنظيم وإصلاح قوات البيشمركة، وتقييم مراحل تنفيذ الخطة في إطار الاتفاق بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية.

كما ناقش المجتمعون المعوقات والتحديات التي تواجه عملية إعادة توحيد البيشمركة وإعادة تنظيمها بطريقة حديثة في إطار وزارة البيشمركة.

 وثمّن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، جهود التحالف الدولي في استمرار مساعدة البيشمركة في مختلف المراحل والمجالات

. وشدّد على ضرورة الإسراع بخطوات إعادة توحيد البيشمركة وإزالة العقبات التي تعترض العملية، مبدياً في الوقت ذاته استعداده لأي مساعدة ودعم في هذا الصدد

.من جهته، جدد الجنرال ماكفرلين التأكيد على استمرار دعم الحلفاء ومساعدتهم لقوات البيشمركة في مختلف المجالات وتنفيذ خطوات إعادة تنظيم البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة بحيث يكون لإقليم كوردستان قوة وطنية موحدة.

 

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