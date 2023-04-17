اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تكشف أعداد الناخبين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر، إن عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني في 14 أيار مايو المقبل، بلغ 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين في مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وأضاف ينر أن 4 ملايين و904 آلاف و672 مواطناً يحق لهم لأول مرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 أيار المقبل.

ونقل نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 شباط، قيودهم إلى ولايات أخرى، وفق المسؤول التركي.

ولفت إلى أن عدد الناخبين داخل البلاد يبلغ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 شخصاً، والبقية هم عدد الناخبين في الخارج.

وأشار إلى أن 47 ألفاً و523 مواطناً آخرين سيدلون بأصواتهم لأول مرة في حال بقاء الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية، أي الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب لأول مرة، من قبيل دخول السن القانونية (18 عاماً).

وبيّن أن عدد الناخبين المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً داخل البلاد يبلغ 3 ملايين و180 ألفاً و802 شخص.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 191 ألفاً و884 صندوقاً في أنحاء البلاد، و5 آلاف و40 خارجها، وسيتمكن 6 آلاف و215 ناخباً من الإدلاء بأصواتهم بصناديق متنقلة في 421 قضاءً.

وذكر ينر أن 277 ألفاً و646 مواطناً في الخارج بات يحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويضاف عليهم ألفان و435 ناخباً في حال بقاء الانتخابات الرئاسة للجولة الثانية.

المصدر: وكالة الأناضول