السوداني يؤكد اهتمام الحكومة العراقية بالعلاقات المتميزة مع اليابان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اهتمام الحكومة العراقية بالعلاقات المتميزة مع اليابان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، يرافقه المدير المفوض لشركة تويوتا في العراق يوتاكي ايزاكي، ورئيس شركة سوميتومو في الشرق الأوسط هاجيمي موري"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والتنموية كافة".

وأكد السوداني خلال اللقاء بحسب البيان "اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق، وتوسعة رقعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتطويرها"، معرباً عن "تطلع العراق إلى تعزيز تجربة التدريب والتأهيل للقطاعات العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات اليابانية من أجل اكتساب الخبرة، وفتح فرص الاستثمار أمامها".

وأوضح أن "البرنامج الحكومي يعوّل على دور القطّاع الخاص ودعمه من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص العمل"، لافتاً إلى أن "الشراكة مع الجهات اليابانية، ستكون ركناً إيجابياً في تحقيق هذه التطلّعات".

من جانبه، أكد السفير الياباني "رغبة بلاده، والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى فيها، في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق في مختلف المجالات".