سیاسة

السوداني يؤكد انفتاح الحكومة على توسعة آفاق التعاون بين العراق وأوكرانيا

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي".
author_image أحمد حاجي
العراق السوداني وزير الخارجية الأوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، انفتاح حكومته على توسعة آفاق التعاون بين العراق وأوكرانيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أن "السوداني استقبل، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأوكراني ديميترو ايفانوفيتش كوليبا والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي".

وأكد السوداني، بحسب البيان "انفتاح الحكومة على توسعة آفاق التعاون بين البلدين"، مشيراً إلى "الموقف المبدئي للعراق في رفض الحروب والنزاعات المسلحة، وتبنيه الدعوة للحوار كأساسٍ لحل المشكلات والخلافات الدولية والإقليمية".

من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني "عن رغبة بلاده في تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي، وتقدير حكومته لمكانة العراق الإقليمية والدولية، ودوره المحوري البارز في دعم جهود الاستقرار الدولي ومبادرات السلام".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، يوم الأحد، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيزور بغداد، غداً الإثنين 17 نيسان أبريل 2023.

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