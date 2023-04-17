سیاسة

القوات الأمنية في اربيل تعتقل شخصا قام بالاعتداء على صحفي

author_image سوار أحمد
کوردستان الاسايش اعتقال صحفي

أربيل (كوردستان24)- اعلنت مديرية اسايش اربيل اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص بتهمة الاعتداء على صحفي أثناء عمله. 

وأفادت المديرية في بيان، انه "بعد نشر أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بالاعتداء على صحفي داخل سوق مدينة اربيل، وصلت فرقنا الى مكان الحادث وبدأت بالتحقيق".

وأضافت انه تبين أن شخصا يدعى ( ك.س.ع) قام بالاعتداء على صحفي"، مشيرا الى "القاء القبض عليه وتسليمه للقضاء". 

وأكدت المديرية في البيان ان "مدينة اربيل والى جانب كونها مدينة السلام و التعايش فانها ايضا مركز الإعلام الحر والمستقل والإعلامي مثل جميع فئات المجتمع حقوقه محفوظة".

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