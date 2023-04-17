"بارزاني الخيرية" تنقل تعازي رئيس حكومة كوردستان إلى ذوي شهداء ليلة النوروز في جنديرس

أربيل (كوردستان 24)- قام وفد من مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الإثنين، بنقل تعازي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى ذوي شهداء ليلة النوروز في ناحية جنديريس التابعة لمدينة عفرين.

والتقى الوفد بوالدة وأفراد عائلة الشهداء، ونقل تعازي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إليهم، مؤكداً أن رئيس حكومة الإقليم يتابع القضية عن كثب، ويطالب بكشف ملابسات الجريمة.

من جانبه، أكد مسؤول ملف شمال وغرب كوردستان في مؤسسة بارزاني الخيرية رواج حاجي، لذوي الشهداء "أننا قدمنا إلى هنا بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني".

وتابع "أتينا إلى هنا لخدمتكم، ولنشارككم مصابكم الجلل، ولنخفف عنكم جزءاً من حزنكم وألمكم".

وفي ليلة النوروز، أطلق مسلحون تابعون لفصيل أحرار الشرقية في الجيش الوطني السوري المعارض، النار على عائلة كوردية في بلدة جنديرس بعفرين، أثناء احتفالهم بعيد النوروز، مما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وحينها أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم، ودعا السلطات المحلية في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.