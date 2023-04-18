ریاضة

أبطال أوروبا| تشلسي لـ "الريمونتادا" والريال لحسم التأهّل لمربع الكبار

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العالم ريال مدريد تشلسي أبطال أوروبا كرة القدم فرانك لامبارد

أربيل (كوردستان 24)- يبحث تشلسي الإنكليزي عن تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من خلال مواجهة اليوم الحاسمة أمام ريال مدريد، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم الملكي حامل اللقب لقاء الذهاب بالفوز بهدفين دون رد.

ويبدو الريال المرشح الأقرب لبلوغ الدور نصف النهائي، في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق بعد تطور نتائجه بالدوري الأسباني، بحسب صحيفة القبس.

بالمقابل، لا يزال البلوز يعاني بعد أن تلقى الخسارة الثالثة توالياً بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد، عندما سقط أمام ضيفه برايتون 1 ـ 2 في الدوري المحلي السبت.

ويبدو أن الإقالة لم تكن مجدية، بل زادت الوضع سوءاً، فتشلسي لم يفز في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات، ويعود انتصاره الأخير إلى 11 مارس الماضي، عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 3 ــ 1.

 

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