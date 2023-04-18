أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 144.500 دينار
100 يورو = 158.000 دينار
100 جنيه إسترليني = 177.000 دينار
100 ليرة تركية = 7500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 2900 دينار
دينار أردني واحد = 2060 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 465.000 دينار
مثقال عيار 21 = 415.000 دينار
مثقال عيار 18 = 350.000 دينار