"الكهرباء العراقية" تعتزم إنتاج 24 ألف ميغاواط في الصيف

أربيل (كوردستان 24)- تستعد وزارة الكهرباء العراقية لاستقبال فصل الصيف الحار بحزمة إجراءات، من بينها تحقيق إنتاج يصل إلى 24 ألف ميغاواط.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى، "بدأت الوزارة مبكراً بالخطة الصيفية التي تضمنت ثلاث مراحل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: "أُكمِلت الصيانات الدورية والطارئة للوحدات الإنتاجية لجميع المحطات والتي ستكون جاهزة بداية أيار المقبل، مع منح المدراء العامين صلاحيات وتوفير قطاع الغيار والتخصيصات المالية".

وتضمّنت أعمال قطاع النقل، بحسب موسى، "نصب محولات أوتوماتيكية، وإنشاء خطوط ناقلة، وتحويل البعض منها لدوائر مزدوجة لمنح طاقات تصريفية أكبر".

مشيراً إلى أن العمل بقطاع التوزيع "تضمن استحداث مغذيات وتأهيل شبكات التوزيع وتأهيل مسارات المغذيات".

وأكد أن "الخطة ستكون جاهزة في الأول من أيار المقبل لتحقيق إنتاج يصل إلى 24 ألف ميغاواط، إضافةً لتنظيم جزئية العشوائيات والمناطق الزراعية".

في غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن "استقرار الحمل عند 24 ألف ميغاواط أي بزيادة 3500 ميغاواط سيحقق ساعات تجهيز جيدة في الصيف".

وبشأن الجباية، أكد أن "الوزارة أنهت الدراسة حول موضوع الجباية بعد الاطلاع على تجارب دول الجوار وإقليم كوردستان".

لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء خوّل وزارة الكهرباء للمضي بالتعاقد مع شركات استشارية للتحول الذكي بالشبكة الكهربائية والذي يتضمن المقاييس الذكية ونصب منظومات تعمل بالكارد".

وحول توفير الغاز، نوّه موسى إلى أن وجود "غرفة عمليات مع وزارة النفط وجولات لوزيري النفط والكهرباء أسفرت عن تشغيل محطة عكاز لأول مرة على الغاز الوطني الحر حيث بدأت الوحدة الأولى، واليوم تم تشغيل الوحدة الثانية".

مشيراً إلى أن "زيارتنا برفقة وزيري النفط والكهرباء إلى حقل حلفاية تكفلت بإمداد محطة ميسان الغازية قرابة 160 – 180 مقمق والذي سيشغل 1400 ميغاواط على الغاز الوطني".

ولفت إلى أن "الغاز المورد يشغل الآن 7500 ميغاواط"، موضحاً أنه "لا توجد ديون على وزارة الكهرباء ناتجة من الغاز الإيراني".