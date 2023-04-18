وزير الخارجية السعودي يزور سوريا لأول مرة منذ 2011

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء إلى دمشق، في أول زيارةٍ رسمية سعودية إلى سوريا منذ عام 2011.

يأتي ذلك، بعد أيّام من زيارةٍ مماثلة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، بينما تبحث دول عربيّة إمكانيّة عودة دمشق إلى جامعة الدول العربيّة بعد تعليق عضويّتها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ربيع 2011.

وإثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلّح في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الديبلوماسية مع دمشق.

وقدّمت السعودية، التي أغلقت سفارتها في دمشق مارس آذار 2012، خلال سنوات النزاع الأولى خصوصاً دعماً للمعارضة السورية، واستقبلت شخصيات منها على أراضيها.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية برزت مؤشرات انفتاح عربي تجاه سوريا بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق عام 2018.

واستضافت السعودية، الجمعة، اجتماعاً لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث عودة دمشق إلى الحاضنة العربية.