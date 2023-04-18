أمن

للمرة الأولى.. الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا يمثّل علناً أمام المحكمة

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الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
العالم إيفان غيرشكوفيتش

أربيل (كوردستان 24)- مثّل الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، أمام المحكمة في روسيا اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى بشكلٍ علني منذ توقيفه بتهمة التجسس.

وأوقفت أجهزة الاستخبارات الروسية في الـ 30 مارس آذار، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في موسكو أثناء قيامه بعمله في ايكاتيرينبورغ.

واتّهمته السلطات الروسية بجمع معلومات لصالح الولايات المتّحدة عن قطاع صناعة الدفاع، ولم يتمّ كشف مزيد من التفاصيل بشأن القضية المصنّفة سرية.

وغيرشكوفيتش البالغ 31 عاماً، هو أوّل صحافي يتمّ توقيفه بشبهات تجسّس منذ انهيار الاتّحاد السوفياتي في 1991.

ومنذ توقيفه، مثّل مرة واحدة أمام المحكمة لكن في جلسة مغلقة في 30 آذار، وتمّ تمديد احتجازه حتى 29 أيار، بحسب فرانس برس.

ووقّعت أكثر من ثلاثين مؤسّسة إعلامية رسالة إلى السفير الرّوسي في واشنطن، تنتقد فيها توقيف غيرشكوفيتش استناداً إلى "تهم تجسّس لا أساس لها".

من جانبه، ندّد الرّئيس الأميركي جو بايدن باحتجاز الصحافي، معتبراً أنّه "غير قانوني بتاتاً"، ومؤكّداً العمل على إطلاق سراحه.

واعتبرت الخارجية اعتقاله "تعسّفيا"، ما يضع القضية في عهدة المبعوث الأميركي الخاص المكلّف شؤون الرهائن رودغر كارستنز.

 

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